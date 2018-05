Benny Engelbrecht krævede Radio 24syv til Sønderjylland: Nu fortryder han

For at få gang i debatten om mediernes underprioritering af Jylland valgte Benny Engelbrecht i et debatindlæg at kræve Radio 24syv flyttet til Sønderjylland. Det skabte en heftig debat, og nu fortryder han sin udmelding. Han frygter nemlig, at tonen i debatten mellem København og provinsen bliver lige så hård som udlændingedebatten.