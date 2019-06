Syd- og Sønderjylland er repræsenteret med én politiker i den regering, som statsminister Mette Frederiksen (S) netop har offentliggjort.

Benny Engelbrecht (S) er ny transportminister.

Socialdemokratiet fik seks mandater i Sydjyllands Storkreds ved valget den 5. juni. Dermed bliver der ikke overraskende ikke ministerposter til Christian Rabjerg Madsen, Troels Ravn, Anders Kronborg og Birgitte Vind. De to sidstnævnte er nyvalgte medlemmer.

48-årige Benny Engelbrecht har været nævnt som et oplagt bud på en minister. Omend han kun fik ti måneder som skatteminister fra 2014-15 under Helle Thorning-Schmidt, ville det med hans ministererfaring være opsigtsvækkende, hvis ikke han nu kunne bruges på en eller anden post i en ren S-regering. Som finansordfører har han haft en central position i partiet. Samtidig har han over ti års erfaring fra Folketinget og er i dag tilknyttet den ni mand store gruppeledelse i partiet.

Med 12.267 personlige stemmer fik Benny Engelbrecht en markant fremgang fra valget i 2015, hvor det blev til 8.516 stemmer.