Bekymret studerende: - Det er i samfundets gode, at studerende kommer til hospitalerne i yderområderne

Sebastian K. Wærnskjold var i 14 dages klinikophold i Sønderborg under sin uddannelse til læge. Her fik han dækket omkostninger til både logi og transport, men det er ikke længere muligt grundet en nyfortolkning af loven. De studerende frygter, at det giver dårligere vilkår for sygehusene i yderområderne for at tiltrække nyuddannede.

- For mig personligt, fordi jeg finder tid til arbejde ved siden af mit studie, ville det nok ikke betyde det store, men der findes masser af studerende, der ikke har tid til at arbejde ved siden af, fordi det er et krævende fuldtidsstudie, siger han.

- Hvis man kigger fra hospitalernes synspunkt i forhold til lægedækningsrapporten, er det jo i hele samfundets gode, at der kommer studerende ud til hospitalerne i yderområderne, så man kan komme ud at se, hvor spændende og fedt det er, siger han.

Lægestuderende: Sebastian K. Wærnskjold er 29 år og læser på 9. semester til læge på Syddansk Universitet i Odense. På 6. semester var han i klinikophold på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg. Under det 14 dage lange ophold fik han betalt et værelse samt transporten til og fra Odense. Men grundet en nyfortolkning af loven vil lægestuderende i fremtiden selv skulle dække disse udgifter.

Andre betaler selv

Formanden Claas-Frederik Johannsen for foreningen af danske lægestuderende, FADL, frygter at det i værste fald kan betyde, at de studerende får et dårligere indtryk af sygehusene væk fra universitetsbyerne og ikke søger arbejde i området efterfølgende.

- Det, der er mest graverende, er, at de lægestuderende ender med at forbinde det med at være på et hospital langt fra storbyen med en stor økonomisk byrde og negative følelser. Det, synes jeg, er rigtig ærgerligt, for det kommer til at påvirke dem, når de engang skal vælge, hvor de skal arbejde, siger han.

Der er mange uddannelser, hvor de studerende selv betaler for transporten, når de er i et praktikophold - for eksempel sygeplejersker. Hvorfor kan I så ikke?

- Forskellen mellem læge og sygeplejersker er, at der er fire steder i landet, hvor du kan læse til læge og 23 steder, hvor du kan læse til sygeplejerske. I sagens natur er deres klinikophold meget tættere beliggende på deres uddannelsessteder, siger han.

Desuden understreger han, at det ikke handler om, at de vil have transportudgifter dækket på de korte eller mellemlange ture, men kun på de lange ture.