Bekymret bagland før sundhedsreform: - Vi er bange for, at det hele kommer for langt væk

Frygten for et dårligere sundhedssystem og mindre lokaldemokrati er årsagen til, at syd- og sønderjyske Venstre-folk i disse dage med bekymring venter på den nye sundhedsreform. Den vil nemlig med al sandsynlighed betyde en nedlæggelse af de danske regioner.

- Vores medlemmer forstår det, som om regionerne helt bliver nedlagt, og det er de rigtigt kede af. De føler, at regionen er velkørende, så de er selvfølgelig bekymrede for, hvad der skal ske, siger Ivar Nørlund, der er Venstres kommuneformand i Billund Kommune.

Nej tak til København

Usikkerheden om, hvad der skal stå i stedet for regionerne, er det, der bekymrer mest i baglandet.

De er nervøse for kvaliteten i sundhedsvæsenet uden et Region Syddanmark, og så er de bekymrede for, at alle beslutninger fremover skal træffes langt væk fra Syd- og Sønderjylland, fortæller Ivar Nørlund.

- Det er svært, fordi vi ikke kender det nye, der kommer. Men vi er bekymrede. Det er jeg også. Vi er bange for, at det hele kommer for langt væk, så det bliver alt for centraliseret. Vi er bekymrede for, at det hele måske skal til København, og der så ikke er nogen at stille til ansvar. Regionspolitikere kan vi jo skifte ud, det kan vi ikke med embedsfolk. Så folk bekymrer sig om nærheden, siger han.