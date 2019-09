Bekymrede borgmestre råber minister op i VUC Syd-sagen

Det går fint med at følge den nuværende genopretningsplan for VUC Syd, selvom skolens bygninger i Haderslev, Tønder og Gram endnu ikke er solgt, fortæller formand for VUC Syds midlertidige styre Laust Joen Jakobsen. Han hilser dog brev fra bekymrede borgmestre til minister for velkomment. Foto: Jacob Schultz