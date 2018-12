Beier-chauffører indkvarteret i flygtningebolig i Tyskland

- Vi er taknemmelig over hjælpen. Uden den ville vi ikke kunne klare os, siger Roy Quinto, der fortæller, at chaufførerne blandt andet er inviteret til julefest.

- Vi er få dage før jul, og chaufførerne savner stadig de penge, de er blevet snydt for. Heldigvis for chaufførerne har folk i lokalområdet har fået øjnene op for deres situation. Lokale filippinere kommer jævnligt forbi og giver chaufførerne ris og andre madvarer, siger Michael Wahl.

- Vi er meget bekymrede. Vi er ikke blevet afskediget, men vi har heller ingen ture for firmaet længere. Vi ved ikke, hvad der venter os, og det er ikke sikkert, vi kan brødføde vores familier, siger chaufføren Roy Quinto.

- De bor otte mand i ét værelse plus et køkken. Det er nok den mest basale bolig, man kan forestille sig efter tyske forhold. Vi ved, at de kan opholde sig i bygningen indtil nytår. Hvad der sker bagefter, er svært at spå om, siger Michael Wahl.

- De bor i øjeblikket i en bolig, der normalt bliver brugt til indkvartering af flygtninge i byen. Huslejen bliver betalt af den filippinske ambassade, fortæller Michael Wahl fra netværket Faire Mobilität under tysk LO.

De har kørt for det skandaleramte vognmandsfirma imellem 4 og 18 måneder og haft base i byen Ense ved Dortmund.

Uvished: Situationen bliver stadig mere usikker for otte filippinske lastbilchauffører, der er ansat af Kurt Beier Transport Tyskland. Det skriver Fagbladet 3F.

- De bor otte mand i ét værelse plus et køkken. Det er nok den mest basale bolig, man kan forestille sig efter tyske forhold.

Andre er sendt hjem

Flere andre filippinske Beier-chauffører er sendt tilbage til Polen og Filippinerne i løbet af den seneste måned. Michael Wahl vurderer, at fagforeningernes pres kan have betydet, at de otte chauffører i Ense ikke har oplevet det samme.

- Juridisk er sagen meget klar. Chaufførerne skal have mindstelønnen, og fra fagforeningernes side stiller vi krav om, at pengene bliver betalt. Men modsat deres kolleger i Padborg har de ikke fået status af ofre for menneskehandel og er derfor i en mere uvis situation, siger Michael Wahl.

For to uger siden meddelte Kurt Beier Transports direktør, Karsten Beier, at selskabet ville se på lønforholdene.

- Da sagen begyndte, bestilte vi øjeblikkeligt en ekstern rapport, hvor alle vores chaufførers lønninger vil blive gennemgået med tilbagevirkende kraft. Hvis den afslører, at mindstelønnen ikke er blevet overholdt, retter vi straks op på det, sagde Karsten Beier i en pressemeddelelse.

Det har ikke været muligt at få flere kommentarer fra Kurt Beier Transport.