Beier, Bilka og anonymt brev før bisættelse: Her er årets mest læste historier

13) Mand blev forment adgang til Bilka

Det skabte stor debat, da Bilka i Tilst ved Aarhus forbød Michael Sørensen at sætte sine ben i varehuset igen.

Årsagen var, at han den 3. august nægtede at lade en kassedame se sine indkøbsposer.

- Jeg er cand. jur., og jeg kender godt reglerne. Personalet kan ikke forlange at se indholdet af kundernes poser, sagde Michael Sørensen.

Efterfølgende skrev han en klage til Salling Group, som Bilka hører under. Det endte med, at han fik et svar fra Per Hovald Sørensen, som er afdelingsleder for Intern Sikkerhed i Salling Group, der blandt andet skrev:

- Vi er naturligvis enige med dig i, at der er ganske klare regler på området. Jeg skal også gerne beklage, at sagen udviklede sig, som du beskriver det, og jeg håber selvfølgelig, at du og din familie fortsat har lyst til at handle i Bilka Tilst.

Læs mere her