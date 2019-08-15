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Begravelser og bisættelser

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Begravelser og bisættelser

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Tove Minke Schultz, Vojens Kirke kl. 13.00

Fredag den 16. august

Poul K. Rosenberg (Polle), Sankt Jørgens Kirke kl. 13.00 Anna Margrethe Frisk, Bjolderup Kirke kl. 13.00 Per Edvin Klockmann Malmberg, Lønne Kirke kl. 13.00 Niels Richard Møller, Nordby Kirke, Fanø, kl. 13.00Kurt Grinderslev, Novrup Kapel kl. 12.00

Kirsten Kathrine Petersen, Hertug Hans Kirke kl. 11.00

Gunnar Horsbøl, Ølgod Kirke kl. 13.00

Ruth Edel Baagøe Feldskov, Gesten Kirke kl. 11.00

Laila Fangel, Lysabild Kirke kl. 13.00

Ketty Viola Petersen, Augustenborg Slotskirke kl. 11.00

Rita Catharina Cording, Starup Kirke kl. 11.00

Kirsten Berg Bornich, Novrup Kapel kl. 10.30

Henning Cornfeldt Thygesen, Bejsnap Kirke kl. 11.00

Bent E. Christiansen, Novrup Kapel kl. 13:30

Børge Schrøder, Uge Kirke kl. 14.00

Peter Bohnsen Truelsen, Skærbæk Kirke kl. 10.30

Begravelser og bisættelser

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Dit navn *:
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*) skal udfyldes.

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