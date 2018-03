Beboere i Hedelundgårdparken: Ghettolisten stempler os som sociale tabere

Karen Hviid bor i Hedelundgårdparken i Esbjerg. Et kvarter, som ikke længere ligger på ghettolisten, men som har gjort det i mange år. Det gør Stengårdsvej derimod, hvor Dennis Jensen og Anne Høy-Nielsen bor. Fælles for beboerne begge steder er, at de ikke forstår, hvad politikernes lister skal til for. De er trætte af, at folk udefra kalder deres kvarter for en ghetto, når de ikke selv føler, at det er det.