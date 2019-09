Bankernes vagthund vil have svar: Har indkaldt fratrådte Sydbank-folk til samtale

Bankernes vagthund, Finanstilsynet, har kaldt de fire fratrådte medlemmer fra Sydbanks bestyrelse til samtale om baggrunden for deres exit.

Sag: De fire personer, som tirsdag forlod Sydbanks bestyrelse, skal forklare baggrunden for deres afgang over for Finanstilsynet, der er bankernes vagthund.

Afgående formand Torben Nielsen forklarer til avisen Danmark, at han og de tre øvrige forhenværende bestyrelsesmedlemmer er blevet bedt om at møde op hos tilsynet i København. Det vil Torben Nielsen gøre, forklarer han og har ellers ikke nogle kommentarer.

De tre øvrige personer er afgående næstformand John Lesbo og de to menige eks-medlemmer Jørgen Høholt og Frank Møller Nielsen.

Finanstilsynet oplyser til avisen Danmark, at det ikke har nogle kommentarer til, hvorvidt mødet finder sted og har i givet fald heller ikke tænkt sig at udtale sig efter mødet, lyder det.