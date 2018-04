Ballondyrene har erstattet de levende dyr på Korskro Hestemarked

Dyresalget på Korskro Hestemarked er skrumpet ind til få boder. Reguleringer kan have sat en stopper for den tradition, mener kræmmerne.

Korskro: Hvad der engang begyndte som et samlingspunkt for at sælge og avle heste og siden hen andre dyr, er efterhånden nået til et punkt i historien, hvor salget af dyr snart er en saga blot.

Hestesalget på Korskro Hestemarked er begrænset til søndagen, mens de øvrige boder med dyr efterhånden er så svære at få øje på, at man oftere støder på flere småbørn med ballondyr end boder med levende dyr.

Blandt de godt 300 boder på Korskro Hestemarked tæller antallet af boder med dyr kun godt 10 boder - et antal der meget vel kan være mindre til næste år.

Salget er heller ikke imponerende flere af stederne. Det er efterhånden blot interessen for den specifikke dyreart og det sociale i at være på markedspladsen, der tiltrækker kræmmerne, end det er med salg for øje.

Selvom de små børn skal hen og nusse kaninerne, så virker det med at købe dyr på et kræmmermarked som noget, der ligger en generation eller to bagud i historien.