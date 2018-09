For et år siden blev Lego-arving Thomas Kirk Kristiansens private selskab Great Northern politianmeldt for industrispionage. Nu er bagmandspolitiet gået ind i sagen.

- Der er intet unormalt i denne praksis, idet vi lejlighedsvis understøtter politikredsenes arbejde eller bistår med et nærmere juridisk og efterforskningsmæssigt blik på forskellige sager. Denne sag er med andre ord fortsat under efterforskning, skriver politiinspektør fra bagmandspolitiet i en mail til erhvervsmediet.

Den efterforskning har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), også kendt under navnet bagmandspolitiet, nu overtaget. Det skriver Finans .

Afviser påstande

I 2017 politianmeldte folkene bag højhusprojektet H.C. Andersen Adventure Tower i København både Great Northen og familien Kirk Kristiansens investeringsselskab Kirkbi Invest. Ifølge Finans skete det, efter at parterne tidligere på året havde holdt et møde, hvor H.C. Andersen Adventure Tower fremlagde detaljer om højhusprojektet for Kirkbi Invest.

Alt imens Kirkbi Invest forinden havde ansat en tidligere nøglemedarbejder fra H.C. Andersen Adventure Tower-projektet, gik Great Northern med Thomas Kirk Kristiansen i spidsen i dialog med Københavns Kommune om et konkurrerende højhusprojekt i samme københavnske bydel.

Bestyrelsesformand i Great Northern, Jesper Schmitz, slår fast over for Finans, at det konkurrerende højhusprojekt er hans private projekt, og at det således ikke har noget at gøre med hverken Kirkbi Invest eller Great Northern.

- Det er kun godt, at der sker fremdrift i sagen, og vi ser frem til at få bagmandspolitiets ord for, at de her beskyldninger er ganske grundløse, så vi kan komme videre, skriver han i en mail til Finans.

Børsen har tidligere skrevet, at Thomas Kirk Kristiansen, der er søn af Kjeld Kirk Kristiansen, risikerer et tocifret millionsmæk i forbindelse med sagen.