Bagmandspolitiet dropper sag med Lego-arving

Anklager: Lego-arving Thomas Kirk Kristiansen kan nu ånde lettet op. Bagmandspolitiet har nemlig droppet efterforskningen af en sag om mulig industrispionage foretaget af Thomas Kirk Kristiansens private selskab Great Northern og Lego-familiens investeringsselskab Kirkbi Invest. Det skriver dagbladet Børsen.

Syd- og Sønderjyllands Politi har det seneste år efterforsket sagen, der helt konkret har handlet om, hvorvidt Thomas Kirk Kristiansens selskab Great Northern på ulovlig vis havde fået viden om et planlagt højhusbyggeri i København. Og om selskabet havde benyttet sig af den viden, da det bød ind på et konkurrerende højhusbyggeri.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), også kendt under navnet Bagmandspolitiet, overtog senere sagen, men har nu besluttet at droppe efterforskningen. Statsadvokaten konkluder ifølge Børsen, at der ikke er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart.

- Vi er glade for, at Statsadvokaten (SØIK) nu bekræfter det, vi har vidst hele tiden, nemlig at politianmeldelsen om beskyldningerne i medierne mod Kirkbi A/S og Thomas Kirk Kristiansen er grundløse. Hverken Thomas Kirk Kristiansen eller nogen med tilknytning til Kirkbi A/S har nogen som helst interesse i de omtale byggesager, skriver Kirkbis administrerende direktør, Søren Thorup Sørensen, i et mailsvar til Børsen.