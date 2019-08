Efter et hæsblæsende liv med mange rejser og konstante gør-det-selv projekter trængte Kaja og Erling Sonne fra Ribe til et enklere liv med tid til at sætte sig ned med et koldt glas vin. Nu har de købt en husbåd, hvor de satser på at bosætte sig permanent - men først skal de lige se, om de kan klare vinteren på vandet i Gråsten.