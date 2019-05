Aviser får hæder for grænseoverskridende dækning

Presse: Læserne af JydskeVestkysten har siden 2013 dagligt kunne følge med i nyheder fra det nordlige Tyskland. Det skyldes en aftale med Flensburger Tageblatt og mindretalsaviserne Flensburg Avis og Der Nordschleswiger.

Fredag aften modtog JydskeVestkysten og Flensburger Tageblatt Otto von Habsburg-prisen for via samarbejdet at bidrage til større forståelse for forhold på begge sider af grænsen.

Det skete, da sammenslutningen af mindretalsmedier var samlet i Flensborg. Bag prisen står Midas, organisationen for mindretalsaviser i Europa. Aviserne var indstillet af Flensborg Avis.

Peter Orry, ansvarshavende chefredaktør på JydskeVestkysten, understregede i sin takketale, at prisen til fulde skal deles med Der Nordschleswiger og Flensborg Avis. At det kan lade sig gøre at udveksle store mængder stof mellem dagbladene skyldes tillid og samarbejde, påpegede Peter Orry.

- Disse ord er, hvad den dansk-tyske grænseregion manglede i alt for mange år. Efter årtier med konflikter og krig har vi været så heldige at have haft fred siden slutningen på Anden Verdenskrig. I dag er Danmark og Tyskland ikke blot fredelige naboer, men også partnere og allierede i EU, Nato og på mange andre områder, sagde Peter Orry.