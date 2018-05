Avis gør klar til at droppe den trykte udgave

Ved sidste års generalforsamling var man i Deutscher Presseverein og hos Bund deutscher Nordschleswiger (BdN) endnu ikke klar til at tage debatten, endsige sætte et konkret tidspunkt for hvornår den trykte avis skulle lukke.

- Bestyrelsen for Deutscher Presseverein har i et godt stykke tid beskæftiget sig med den situation, at det blev nødvendigt at opgive papirudgaven. Jeg skal hilse og sige, at det er en tanke, man lige først skal vænne sig til, lyder det fra Elin Marquardsen.

Medier: Tiden er ved at rinde ud for printudgaven af dagbladet Der Nordschleswiger, det tyske mindretals avis. Ved den seneste generalforsamling i Deutscher Presseverein måtte formanden Elin Marquardsen erkende, at enden for Æ Zeitung som trykt medie er forestående. Ikke med det samme - men meget snart.

Dagbladet Der Nordschleswiger er det tyske mindretals avis i grænselandet.Den udgives i et oplag på 2.500 eksemplarer - læsertal er angivet til 8.000. Avisen har hovedkontor i Mediehuset - Haus der Medien i Aabenraa. Der er lokalredaktioner i Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Tønder og Tinglev. Avisen beskæftiger i alt 35 medarbejdere. Udgiver er Bund deutscher Nordschleswiger. Dagbladet har fået ekstra tilskud fra Mediestøtten til en omstilling i forbindelse med udfasningen af print-udgaven. To millioner kroner frem til 2019 - plus yderligere 1,6 millioner kroner i 2018 og 2019 fra Kulturministeriets pulje. Dette tilskud øges til 2,3 millioner kroner i 2020 og 2021.

For ham er det ikke så væsentligt at sætte en præcis dato på, hvornår man lukker for print-udgaven.

Ånden slap ud af flasken ved mindretallets festdag Deutscher Tag i november 2017, hvor formanden for BdN, Hinrich Jürgensen, opfordrede til snart at tage stilling til papiravisens fremtid.

Plan skal være klar

- Det sker om nogle år. Men vi er nødt til at have en plan klar for, hvad vi gør, når det sker: om det fremover skal være som e-avis, on-line, en ugeavis eller et månedsmagasin. Eller måske endda en kombination af disse muligheder. Jeg synes at vi skal have truffet en beslutning, hvad vi gør - inden det er andre, der gør det for os, lyder det fra formanden.

Han betegner det derfor som "rettidig omhu" med de midler, som BdN forvalter. Lige nu betaler organisationen 18 millioner kroner årligt til avisens drift.

- Det er altid et spørgsmål om prioritering. Skal vi bruge pengene på skoler, på en avis eller på Sozialdienst (social tjeneste i mindretallet; red.)? Og hvor længe kan vi overhovedet tillade os at bruge midlerne på en avis med så få læsere? Er det så realistisk at holde fast i en trykt avis?

Hinrich Jürgensen er selv inkarneret avislæser. Vel at mærke af papirudgaven.

- Jeg har altid sagt at jeg er én af de sidste, der opgiver papir-avisen: Jeg læser avisen anderledes på papir end på nettet, men jeg må så selv erkende, at når avisen ikke kommer om morgenen, så læser jeg den alligevel på nettet.