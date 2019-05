Asger Christensen venter spændt: - Jeg har en god fornemmelse

Europaparlamentsvalget bød på stor succes for Venstre, der blev det største parti med fire mandater. Om et af mandaterne tilfalder landmand Asger Christensen er endnu usikkert.

De personlige stemmer er ved at blive fordelt, men det er endnu usikkert, hvornår resultatet er klar.

Venstre blev Europaparlamentsvalgets største parti med fire mandater. To af partiets kandidater - Morten Løkkegaard og Søren Gade - er sikret pladser, men det er endnu ikke afgjort, hvordan de resterende mandater har fordelt sig. De står mellem Asger Christensen, Linea Søgaard-Lidel og Bergur Larsson Løkke Rasmussen.

Sydjylland: Spændingen fra søndagens Europaparlamentsvalg er endnu ikke slut. De personlige stemmer er endnu ikke blevet talt op, og det betyder, at flere kandidater endnu ikke kan vide sig sikre.

En sejr for Venstre

Venstre, der løb med sejren som det største parti ved Europaparlamentsvalget, fik næsten en fjerdedel af de danske stemmer. Med det resultat er der ingen tvivl om, at søndag var en sejrsdag for partiet - og det var det også for Asger Christensen, selvom han måske ikke får en plads i Europa-Parlamentet.

- Det var en helt fantastisk aften. Det overgik alt, hvad vi havde troet, siger han.

Asger Christensen stillede også op ved Europaparlamentsvalget i 2014. Han fik næsten 15.000 personlige stemmer og blev dermed 2. suppleant for Venstre i Europa-Parlamentet, men om det denne gang bliver til en plads i Parlamentet, er altså endnu usikkert.