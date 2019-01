Arbejdstilsynet revser grænsekontrollen: Stank af hash, risiko for påkørsler og vådt arbejdstøj

- Ved Padborg grænseovergang stod ansatte ude ved vejen, når de havde vinket biler til kontrol, hvor biler og lastbiler kørte tæt forbi, med risiko for at blive ramt, skriver Arbejdstilsynet blandt andet på baggrund af besøg ved de tre grænseovergange i april og juni. Tilsynet konstaterer ligeledes, at flere biler kører hurtigere forbi end de tilladte 40 km/t, hvilket øger risikoen for påkørsler.

De forhold, som Arbejdstilsynet har påtalt, spænder lige fra uhensigtsmæssig lugt af hash og skunk fra rummet med beslaglagte genstande til risiko for personpåkørsel under kontrolarbejdet til træk og kulde på arbejdspladsen

Hjælp udefra

Dårligt arbejdsmiljø ved grænsen har i alt udløst to påbud, to strakspåbud og syv afgørelser uden handlepligt. Sidstnævnte betyder, at der umiddelbart efter tilsynsbesøget er blevet rettet op på de kritisable forhold.

Fordi Arbejdstilsynet har kunnet konstateret over fem overtrædelser af arbejdsmiljøloven under samme besøg, er Udlændingekontrolafdelingen blevet pålagt at rådføre sig med et ekstern rådgivningsfirma. Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi er samarbejdet netop blevet aftalt, og det giver en ekstra udgift på 10.000-15.000 kroner.

Syd- og Sønderjyllands Politi erkender, at der har været problemer med at sikre et godt arbejdsmiljø ved grænsen og forklarer, at det skyldes grænsekontrollens midlertidige karakter.

- Der er således ikke grundmurede bygninger at udføre kontrollen fra, lyder det.

På finansloven for 2018 blev der afsat penge til at etablere midlertidige, men bedre udstyrede kontrolbokse. De er ikke blevet sat op endnu, men forventes at blive det i det tidlige forår 2019. Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi løser det en række af de problemer, som Arbejdstilsynet skitserer.