Arbejdsplads med overskud i hverdagen

Hjemmeplejerne i Tjæreborg har modtaget pris for at gøre en forskel for borgere i eget hjem og sikre mentalt overskud hos hinanden hver dag.

Esbjerg: Danmarks bedste arbejdsplads med overskud og fokus på mindre stress ligger i Tjæreborg ved Esbjerg. Hjemmeplejen i byen er netop blevet kåret til denne titel af StressAlliancen. To fra hjemmeplejen, her iblandt Connie Ellegård, modtog prisen af socialminister Mai Mercado (K) forleden ved et Overskudstopmøde på Christiansborg. - Vi er gode til at være opmærksomme på hinanden, fortæller Connie Ellegård om baggrunden for prisen, inden hun skal ud til de 24 ældre borgere, som skal hjælpes denne aften. - Vi fanger signalerne, hvis én hænger med ørerne, og så er vi ikke flere, end at vi kender hinanden, fortsætter hun om arbejdspladsen i hjemmeplejen i Tjæreborg, hvor der er cirka 40 ansatte. - Og så har vi en teamleder, der kan lide os og ikke ser os som brikker i et puslespil, siger Connie Ellegård om teamlederen Elisa Dyreborg, der også var med i København for at modtage prisen. Selv bidrager Connie Ellegård med positivitet og ved at spørge ind til kollegerne, hvis der er nogle, der sidder nogle og hænger. Prisen ser folkene i hjemmeplejen som et skulderklap. - Vi er gode her i Udkantsdanmark, ja, vi kan noget herude, og når vi er blevet enige om, at vi er ret gode, så giver vi den en skalle mere, fastslår Connie Ellegård.

Mentalt overskud Ved arrangementet på Christiansborg deltog en række politiske ordførere og 50 udvalgte repræsentanter, der arbejder med helt konkrete initiativer, der skal skabe mere overskud og mindre stress blandt danskerne. Hen over de seneste måneder har StressAlliancen kørt en kampagne om at skabe overskud hele livet: På arbejdspladsen, til møder og i dagligdagen. Man har under kampagnen kunnet indstille en arbejdsplads, kollega eller leder, der har gjort en særlig forskel i forhold til at skabe overskud. Blandt de mange nominerede blev hjemmeplejen således udvalgt som vinder efter indstilling fra en kollega på kontoret. Begrundelsen for at hjemmeplejen vandt den fine pris er, at de ansatte gør en forskel for borgere i eget hjem og er med til at sikre mentalt overskud hos hinanden hver dag. Følgende organisationer står bag StressAlliancen: HK, PenSam, Hjerteforeningen, Forsikring & Pension, FOA og Nextstep by Bindslev.