Arbejdsgivere vil gøre kinesere til de nye polakker

Hvis det står til industrien og landbruget skal det i fremtiden være lettere at tiltrække arbejdskraft fra andet end EU-lande, da økonomisk fremgang i Central- og Østeruropa gør det sværere at skaffe arbejdskraft fra eksempelvis Polen og Tyskland. Dermed kan blandt andet jordbæravlere, som har været flittige brugere af arbejdskraft fra Rumænien og Polen i fremtiden måske hente arbejdskraft uden for Europa. Arkivfoto: Bax Lindhardt/Ritzau.