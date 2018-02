Antallet af ulykker i landbruget stiger

Det samlede antal af anmeldte arbejdsulykker i landbruget er steget med hele 17 procent fra 2011 til 2016. Det viser tal fra Arbejdstilsynet.

I 2011 var der 790 anmeldte ulykker. Det tal steg til 926 i 2016. Statistikken for 2017 er ikke offentliggjort endnu.

Samtidig er Arbejdstilsynets kontrol af sikkerheden og arbejdsmiljøet i det danske landbrug forringet. I 2017 var der blot 912 tilsynsbesøg på arbejdspladser i landbruget.

Det er det laveste niveau i syv år. Tilbage i 2011 var der 4.107 tilsynsbesøg. Det viser udtræk af Arbejdstilsynets tilsynsrapporter, lavet af Ugebrevet A4.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) mener dog ikke, der foreløbigt er brug for øget tilsyn med landmændene.

Sidste år præsenterede han en ny oplysningskampagne i samarbejde med erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevarer, Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) og Arbejdstilsynet.

Målet med kampagnen er at mindske ulykker i landbruget gennem oplysning om sikkerhed og forebyggelse på partners hjemmesider, og så skal Arbejdstilsynet gå i dialog med landmændene om sikkerhed, når de er på kontrolbesøg.

Og beskæftigelsesministeren sætter fortsat sin lid til den fælles oplysningsindsats.

- Vi har nu lavet et grundigt arbejde ved at lave en samarbejdende indsats omkring vores vejledninger. Det er jo det sted, vi må starte. Hvis udviklingen går den forkerte vej, må vi jo se på, om der kan tages yderligere og skrappere midler i brug, siger Troels Lund Poulsen til Ugebrevet A4.

Er oplysning nok, eller er der andre ting, I kan gøre for at nedbringe det stigende antal arbejdsulykker?

- Det er først og fremmest afgørende, at den lokale landbrugsbedrift i højere grad interesserer sig for det her; at man diskuterer det her med sine medarbejdere; og at man bliver bedre til at føre tilsyn. Der er jo ingen, der ønsker, at medarbejdere kommer til skade på deres arbejde, så jeg har en forhåbning om, at de initiativer, vi har sat i gang, vil kunne ses i tallene de kommende år, siger Troels Lund Poulsen.

Skal der føres mere tilsyn?

- Vi må se på, når denne indsats nu bliver evalueret, om der skal laves yderligere initiativer. Det er jeg da helt åben for at diskutere.

Troels Lund Poulsen oplyser, at der i løbet af 2018 vil blive lavet en midtvejsstatus af den fælles oplysningskampagne.