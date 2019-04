Antallet af narkobilister er femdoblet: Syd- og Sønderjylland sigter næstflest på landsplan

I 2018 blev 1084 bilister sigtet for at køre bil, mens de var påvirkede af medicin eller narkotika i Syd- og Sønderjyllands Politikreds. Det er det næsthøjeste antal i Danmark og en femdobling i politikredsen siden 2013. Lederen af færdselsafdelingen i Syd- og Sønderjylland er bekymret over udviklingen.

Narkokørsel: Der er sket en eksplosiv stigning i antallet af sigtelser for narkokørsel. Det viser tal fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Sigtelserne dækker både over bilister, der er påvirkede af narkotika og medicin. Tendensen på landsplan har været en voldsom stigning de senere år, og den stigning har man særligt set i Syd- og Sønderjylland. I 2013 blev 224 personer sigtet for narkokørsel i Syd- og Sønderjyllands Politikreds, og det tal var i 2018 steget til 1084. Der er dermed sket en femdobling på blot fem år i antallet af sigtelser, og sigtelser for narkokørsel har for længst overhalet sigtelser for spirituskørsel. Det er en stærkt bekymrende udvikling, mener Knud Reinholdt, leder af færdselsafdelingen hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Det er en uheldig udvikling, fordi når man tager stoffer, er man påvirket oppe i hovedet. Det betyder, at man smider nogle hæmninger og tager nogle risici, som man ellers ikke ville have taget. Hvis man så kører bil, samtidig med at man er på stoffer, så er der også en markant større risiko for, at man påfører andre og sig selv nogle skader, som man ikke ville have gjort, hvis man ikke var påvirket, siger han.