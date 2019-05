Ansvarlige investeringer vinder frem

Undersøgelse viser, at to ud af tre faktisk er villige til at gå på kompromis med afkastet i nogen grad, så længe der investeres med ansvarlighed.

Bæredygtighed er på alles læber, og investorerne sætter i stigende grad fokus på principperne bag deres investeringer. Ansvarlighed vinder således frem, og en global bevægelse synes at have fået vind i sejlene.

Investorerne ønsker altså ikke deres penge investeret i for eksempel landminer eller børnearbejde, men i tiltag der former en bedre verden - med afkast af de rette årsager.

Investering kan i forvejen virke kompliceret - og hvordan forholder man sig så til ansvarlig investering? Er det kun mig, som ønsker ansvarlighed i mine investeringer, og kan jeg virkelig gøre en forskel?

En Kantar Gallup undersøgelse lavet for Finans Danmark og Investering Danmark viser, at du ikke står alene med ønsket om ansvarlig investering. Umiddelbart svarede 83 procent, at de gerne vil sætte deres penge i bæredygtige investeringer. Desuden viser undersøgelsen, at to ud af tre er villige til at gå på kompromis med afkastet i nogen grad, såfremt der investeres med ansvarlighed. Et afkast vurderes altså af mange ikke kun på baggrund af størrelsen, men også af om det kommer fra bæredygtige selskaber.

Selv mindre investorer kan gøre en forskel. Jo flere der ønsker ansvarlighed i deres investeringer, jo større slagkraft til at gøre en forskel. Mange bække små gør en stor å. Spørg din rådgiver i dit pengeinstitut efter ansvarlige investeringer og få en god snak om mulighederne for dig.

Miljø, sociale forhold og god selskabsledelse

Verdensorganisationen FN har været drivkraften bag en mere ansvarlig tilgang til investering, og mange kapitalforvaltere har valgt at forpligte sig til FN's principper for at forfølge en mere ansvarlig og bæredygtig investeringsvej. For at leve op til FN's principper skal ESG-forhold inddrages i udvælgelsen af investerings-produkter. ESG står for Environmental, Social og Governance - eller på dansk: miljø, sociale forhold og god selskabsledelse:

Miljø: Vurdering af et selskabs påvirkning af miljø og hvor målrettet selskabet er på at sænke sit energiforbrug. Selskaber i vækst vil selvfølgelig bruge mere energi, hvorfor der kigges på om selskaberne har en plan for at bliver mere energieffektive.

Sociale forhold: Relateres til ansatte, kunder, underleverandører og lokalsamfund med fokus på for eksempel fundamentale menneskerettigheder, sikkerheds- og sundhedspolitik.

God selskabsledelse: Vurdering af ledelsens kvalitet og etik i den daglige ledelse og forretning med fokus på for eksempel korruption, bestikkelse og skatteforhold.

Ansvarlig investering tager derfor udgangspunkt i, om et selskab lever op til sit samfundsansvar, og giver dig som investor muligheden for attraktive afkast, som går hånd i hånd med dit ønske om at fremme miljømæssige eller sociale forhold.

Måske er ansvarlige investeringer noget for dig? Jeg foreslår, at du tager en snak med din rådgiver om dine muligheder.