Ansatte tav om voldelige patienter

Sagen kort

JydskeVestkysten skrev for nylig, at tre afdelinger på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa har fået i alt fem påbud fra Arbejdstilsynet. En gennemgang af rapporterne fra tilsynet viser, at personalet må leve med voldelige patienter og en dagligdag så presset, at de må lade patienter i stikken.



Både kirurgisk afdeling, den medicinske afdeling og den Fælles Akut Modtagelse (FAM) har fået påbud på grund af vold og trusler. De to sidstnævnte afdelinger har også fået påbud på grund af et alt for stort arbejdspres.



Afdelingen for blodprøver, biokemi og immunologi har som den eneste af de fire besøgte afdelinger ikke fået nogle anmærkninger.



Sygehuset er nu ved at udarbejde handleplaner på baggrund af påbudene.



Sygehuset ansætter nu 20 ekstra personer til plejeområdet i den medicinske afdeling i både Aabenraa og Sønderborg samt til FAM. Desuden skal en del af personalet opkvalificeres.