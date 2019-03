Fem danske arbejdstagere mener at være blevet snydt for mange tusind kroner i løn, da de i slutningen af 2018 og starten af 2019 gravede kabler ned for en dansk arbejdsgiver i Tyskland. Arbejdsgiveren afviser, at der er tale om mere end én mand, og forklarer, at denne mand ikke levede op til sine forpligtelser og blandt andet røg hash. Firmaet er nu under tvangsopløsning.