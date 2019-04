Ansatte delte borgers fortrolige oplysninger: Nu reagerer kommunen

I starten af marts udleverede tre forskellige ansatte i opkrævningen i Sønderborg Kommune en borgers fortrolige gældsoplysninger uden først at sikre sig, at borgeren havde givet tilladelse til det. Nu vil kommunen lave en skriftlig manual for, hvordan de ansatte skal håndtere fortrolige oplysninger ved henvendelser over telefon. Arkivfoto: Claus Thorsted

En skriftlig manual skal være med til at sikre, at ansatte i Sønderborg Kommune ikke igen kan udlevere en borgers fortrolige oplysninger uden tilladelse. Også fra politisk hold kaldes der på en reaktion.

Sikkerhedsbrud: En skriftlig manual skal nu være med til at sikre, at fortrolige oplysninger om borgerne er i sikre hænder i Sønderborg Kommune. Det sker i kølvandet på JydskeVestkystens afsløring af, at tre ansatte i opkrævningen i Sønderborg Kommune alle har udleveret en kvindes fortrolige gældsoplysninger over telefon, uden først at sikre sig kvindens tilladelse til det. Det ledte efterfølgende til en 'konstruktiv snak' i den pågældende afdeling. Ifølge direktør for økonomi, teknik og miljø Bjarke Eriksen vil der dog nu komme en mere udførlig manual for, hvordan borgernes oplysninger skal håndteres, særligt ved henvendelser over telefon. - Vi har haft meget fokus på den skriftlige dokumentation i forbindelse med GDPR. Vi har haft meget fokus på e-mails. Men vi må jo så konstatere, at vi ikke har haft nok fokus på mundtlig kommunikation, siger han og uddyber: - Det er åbenlyst, at det skal standardiseres noget mere. Vi skal have en skriftlig forretningsgang for, hvordan vi håndterer det her.

Sagen kort Tre ansatte i opkrævningen i Sønderborg Kommune har overtrådt databeskyttelsesforordningen, også kaldet GDPR.

Politikere vil se reaktion Fra politisk hold er der enighed om, at der skal strammes op på sikkerheden. Sådan lyder meldingen fra både Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Dansk Folkeparti og Venstre. - Det er ikke godt nok. Det må altid være sådan, at hvis en tredjemand beder om oplysninger om en borger, uanset i hvilke forhold, så må der vedlægges en bekræftelse. Hvis det ikke er en fast procedure, så må man se at få det gjort til en fast procedure, siger Peter Hansen, der er medlem af økonomiudvalget for Venstre. Han forventer, at punktet vil være på økonomiudvalgets dagsorden ved næste møde. Byråds- og folketingsmedlem Jan Rytkjær Callesen (DF), der også er Dansk Folkepartis IT-ordfører, appellerer til, at kommunen vil undersøge sagen til bunds. - Persondatasikkerheden skal simpelthen være i orden. Jeg synes, de skal til bunds i sagen. Hvordan det er sket, hvorfor og hvordan. For at sikre, at det ikke sker igen, siger han. Han overvejer nu at tage sagen op på et lukket punkt til næste byrådsmøde.

Et enkelt team Ifølge direktør Bjarke Eriksen kan problemet dog isoleres til den ene afdeling. - Vi skal og prøver også at følge GDPR over hele linjen. Vi må bare konstatere, at vi her har et team, som vi ikke har fået med på den bane, siger han. Bjarke Eriksen, I har en databeskyttelsesrådgiver ansat i kommunen. Er det ikke hans job at fange sådan noget her? - Jo, det er han jo tænkt til. Men med 6000 medarbejdere kan han naturligvis ikke være over alt. Kan borgerne i Sønderborg Kommune føle sig trygge ved at have fortrolige oplysninger i kommunens varetægt? - Vi gør i hvert fald, alt hvad vi kan for at behandle data trygt og sikkert.