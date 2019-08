Anni Matthiesen fortsætter i Venstres gruppeledelse

På mandagens gruppemøde i Venstre blev Kristian Jensen valgt som gruppeformand, Jakob Ellemann-Jensen blev politisk ordfører og Sophie Løhde blev valgt som gruppenæstformand. Erling Bonnesen blev valgt til gruppesekretær, Karen Ellemann som præsidiemedlem og derudover blev Anni Matthiesen, Christoffer Melson og Tommy Ahlers valgt af folketingsgruppen til at sidde i gruppeledelsen.

Dermed fortsætter det sydjyske folketingsmedlem Anni Matthiesen i Venstres gruppeledelse. Det er noget, hun glæder sig over.

- Jeg glæder mig over, at ledelsen af folketingsgruppen er konstitueret, og at jeg er blevet genvalgt af folketingsgruppen til at være i Venstres ledelse. Det er en stor ære at blive valgt sammen med gode kræfter. Dermed kan vi nu tage hul på en ny og spændende politisk sæson", udtaler Anni Matthiesen.

- Med valget af Jakob Ellemann-Jensen som politisk ordfører, Kristian Jensen som gruppeformand og Sophie Løhde som gruppenæstformænd har vi fået en rigtig stærk konstellation med stor erfaring. De har alle tre tidligere bestridt store poster, og har løftet deres opgaver på flotteste vis. Jeg er derfor helt tryg ved valget af dem, udtaler Anni Matthiesen.

Fordeling af ordførerposter og udvalgsposter besluttes på Venstres sommergruppemøde sidst i denne uge.