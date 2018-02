Anklager om terrorsag: Det er ingen let sag

Senioranklager Lars Vierick forklarede i Retten, at det ikke bliver en let sag, når det skal bevises, at en 24-årig mand fra Esbjerg har tilsluttet sig Islamisk Stat i Syrien.

Esbjerg: Mandag begyndte sagen mod en 24-årig mand fra Esbjerg, der er sigtet for at rejse til Syrien og tilslutte sig Islamisk Stat. Da forsvareren mandag formiddag forklarede Retten om sagen, forventede han en svær sag.

-Det er ikke en let sag, overhovedet ikke. Det vil jeg slet ikke lægge skjul på. Der er ikke noget direkte bevis for at den tiltalte er skyldig, sagde senioranklager Lars Vierick.

Inden retssagen var den 24-årige ankommet til Retten i Esbjerg flankeret af to betjente, derudover var yderligere to betjente mødt op som beskyttelse. Begge iført skudsikker vest.

Den sigtede virker dog på ingen måde som en terrorist. Under retsmødet har han siddet roligt i en grå polo og sorte jeans og hørt på anklagerens udlægning af sagen. Derudover har han på formfuldendt engelsk og svaret på spørgsmål.

I sin udlægning af sagen fortalte anklageren, at den tiltalte er født i Finland af en somalisk far og finsk mor. Den tiltalte flyttede derpå i 2006 til England sammen med sin far et par år efter forældrenes skilsmisse.

I England bosatte den tiltalte sig i Manchester sammen med sin far. Her skulle han have mødt tre andre mænd, der er rejst til Syrien og er formodet døde i kamp for Islamisk Stat. Mens to andre er blevet fængslet for at have hjulpet de andre til Syrien.

Derudover skulle en dansk statsborger bosat i Manchester være en del af gruppen og være en af den tiltaltes gode venner. Han tog til Somalia for at tilslutte sig Al-Shabaab. Denne danske statsborger blev anholdt samme tid som den tiltalte i januar sidste år.

-Vennegruppen er hemmeligt efterforsket af britisk antiterrorpoliti, og en stor del af efterforskningen har de stået for. Der er også to af de betjente, der kommer til Danmark for at afgive vidneforklaring, sagde senioranklageren.

En stor del af den britisk efterforskning er baseret på overvågning af sociale medier, hvor vennerne har skrevet sammen. Denne del vil bruges meget i anklagerens bevisførelse.

-Der er ikke noget direkte bevis for at tiltalte er skyldig. Til gengæld er det min opfattelse, at der er en hel del indirekte beviser, såkaldte indicier, dem vil jeg stykke sammen og bevise for retten, at tiltalte er skyldig, sagde Lars Vierick.

Den unge mand bekræfter, at han har været i Syrien i tidsperioden, men han nægter sig skyldig i at have tilsluttet sig Islamisk Stat.

Hvis han kendes skyldig er strafferammen op til ti år, derudover har anklageren også nedlagt påstand om udvisning til Finland, hvor den sigtede har statsborgerskab.