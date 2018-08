Selvom VUC Syds nye direktør Asbjørn Nielsen igangsatte en stor oprydning, der skulle markere en ny start for VUC Syd, bliver fortidens spøgelser ved med at indhente skolen. Senest er den skandaleramte skole sat under skærpet tilsyn, og forude venter muligvis et hårdt opgør med fagbevægelsen omkring fyringen af 31 hf-undervisere.