Analyse: Lose kan kun komme styrket ud af Venstre-opgør

Der skal skiftes ud i toppen af Venstre, og blandt kandidaterne til næstformandsposten nævnes Stephanie Lose (V) fra Region Syddanmark. Mange lokale partifolk ser meget gerne den 36-årige Venstre-kvinde som en del af ledelsen. Men spørgsmålet er, om hun slår til nu eller vælger at vente på, at muligheden formentlig byder sig på et senere tidspunkt.