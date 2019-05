Meget er åbent i Sydjyllands Storkreds med mere end tre uger til folketingsvalget. Valgforsker Kasper Møller Hansen har for netmediet Altinget udarbejdet en analyse af, hvor mange mandater de enkelte partier i landets storkredse får. Dansk Folkeparti står til at miste to mandater, mens Nye Borgerlige og Stram Kurs begge får et mandat i Sydjyllands Storkreds. Foto: Chresten Bergh