Falck kan være på vej mod en alvorlig lussing for sin rolle i det kuldsejlede ambulanceudbud i Region Syddanmark. Det skriver Finans.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har efterforsket Falck i over to år, efter at konkurrenten Bios beskyldte Falck for at have spændt ben for Bios' overtagelse af ambulancedriften i regionen i 2015. I 2016 meddelte styrelsen, at den havde åbnet en konkurrencesag.

Falcks seneste årsregnskab afslører, at det i 2017 blevet fulgt op af en supplerende meddelelse. Ifølge lektor i konkurrenceret Christian Bergqvist tyder det på, at det begynder at ''stramme til'' for Falck.

- Styrelsen har investeret rigtig meget energi i sagen, og det tyder på, at den vil vende tommelfingeren ned i forhold til Falcks adfærd, siger Christian Bergqvist fra Københavns Universitet til Finans.

Hverken Falck eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil kommentere sagen over for Finans.