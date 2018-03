Esbjerg: I dag lanceres Reddernes Fagforening, der er Danmarks nye fagforening for ambulanceredderne. En gruppe reddere har valgt at bryde med 3F og FOA, fordi de har mistet tilliden efter flere års utilfredsstillende overenskomster. Nu vil de tage sagen i egen hånd og sikre bedre løn- og arbejdsvilkår, skriver Reddernes Fagforening i en pressemeddelelse. Utilfredsheden kulminerede sidste år under overenskomstforhandlingerne, da 87 procent af de privatansatte reddere stemte nej til overenskomstforslaget, som alligevel blev vedtaget af et samlet LO. Den situation ønsker mange reddere ikke skal gentage sig, og derfor vil de nu have deres egen fagforening, så de selv skal vedtage deres overenskomster i fremtiden - uden indblanding fra andre faggrupper. Initiativet er allerede blevet støttet økonomisk af omkring halvdelen af landets reddere. De kan nu alle melde sig ind i Reddernes Fagforening, som er åben for tilmelding. - Vi har stiftet Reddernes Fagforening, fordi vi gerne vil styrke faget og forbedre arbejdsforholdene for redderne. Vi er med de seneste overenskomster blevet tvunget til at acceptere flere lange rådighedsvagter til en betydelig lavere løn, mere arbejde i forbindelse med døgnvagter uden ekstrabetaling, mindre hviletid på vagterne samt manglende kvalifikationstillæg for vores kompetenceniveau. Det finder vi grundlæggende uacceptabelt, siger Rune Elton Rasmussen, redder og formand for Reddernes Fagforening, i pressemeddelelsen.

Reddernes Fagforening Der er omkring 4.000 reddere i Danmark under det præhospitale område.

Redderne er for nuværende primært organiseret i fagforeningerne 3F og FOA.

Reddernes Fagforening har modtaget økonomiske bidrag fra mere end 1.600 reddere, som støtter oprettelsen af Reddernes Fagforening.

Målet er en fælles overenskomst Et andet stort problem i branchen de seneste år har været de offentlige udbud på ambulancekørsel, der ofte har forringet reddernes løn- og arbejdsvilkår, fordi lønomkostningerne er en vigtig del af prisen. Det vil Reddernes Fagforening ikke længere acceptere. Uanset, hvem der vinder et udbud, skal en redder koste det samme og have de samme arbejdsvilkår. Derfor kæmper Reddernes Fagforening hver dag for at få en fælles brancheoverenskomst for alle reddere under det præhospitale område.