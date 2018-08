Ambulance fik eskorte fra Aabenraa mod Odense

Onsdag formiddag var en bilist så uheldig at få et ildebefindende bag rattet. Bilisten kørte af vejen og ind over en græsplæne, hvor han endte i et hegn.

Manden er blevet hentet af en ambulance og bliver nu kørt mod Odense med eskorte.

Ambulancen kører af E45 i nordgående retning, og skal derefter videre af E20 mod Odense.

- Jeg opfordrer folk til at vise hensyn og holde til højre, lyder det fra vagtchef Nikolaj Hølmkjær