Foreningen ACE Danmark, der håber at kunne skaffe arbejdspladser gennem de kommende F-35-kampfly, er ved en fejl blevet sat under tvangsopløsning. Der var ingen, der tjekkede foreningens e-Boks. Leder og formand kalder sagen ærgerlig, men mener ikke, at fejlen har konsekvenser for foreningen, der fortsætter som hidtil.