Alvorligt brud på sikkerheden: Kommunen udleverede oplysninger om borgers gæld

I mindst tre tilfælde har ansatte i Sønderborg Kommune udleveret og udtalt sig om en borgers fortrolige oplysninger uden at sikre sig, at den pågældende borger havde givet samtykke til det. Det er et brud på persondataforordningen og vidner om et sikkerhedsniveau, der ikke er højt nok, mener ekspert.

Faktisk ringer Mogens Rasmussen på vegne af kvinden, som har bedt ham hjælpe sig med sin gæld. Men det ved de tre ansatte ikke med sikkerhed, for ingen af dem beder om at se en fuldmagt, der viser, at kvinden rent faktisk har givet Mogens Rasmussen tilladelse til at se hendes fortrolige oplysninger.

De tre telefonsamtaler er dateret til henholdsvis den 1. og 5. marts i år. Her ringer 53-årige Mogens Rasmussen, der er frivillig bisidder og gældsrådgiver, til opkrævningen i Sønderborg Kommune. I hvert tilfælde får han oplysninger om en kvindes gæld, blot ved at oplyse kvindens CPR-nummer og navn. Desuden får han i et tilfælde tilsendt en oversigt over kvindens gæld til sin egen mailadresse.

Databeskyttelsesforordningen er en EU-forordning, der har til formål at beskytte fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger. Den kaldes også for GDPR. Databeskyttelsesloven er en dansk lov, som supplerer EU-forordning. Begge gælder på området. Artikel 32 i databeskyttelsesforordninger siger: " Samtykke bør gives i form af en klar bekræftelse , der indebærer en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved vedkommende accepterer, at personoplysninger om vedkommende behandles, f.eks. ved en skriftlig erklæring, herunder elektronisk, eller en mundtlig erklæring. Dette kan f.eks. foregå ved at sætte kryds i et felt ved besøg på et websted, ved valg af tekniske indstillinger til informationssamfundstjenester eller en anden erklæring eller handling, der tydeligt i denne forbindelse tilkendegiver den registreredes accept af den foreslåede behandling af vedkommendes personoplysninger (..)"

Sikkerheden ikke i orden

Ifølge Ayo Næsborg-Andersen, der er lektor i persondataret ved Syddansk Universitet, er det brud på databeskyttelsesforordningen, også kaldet persondataforordningen eller GDPR.

- Deres sikkerhedsniveau er slet ikke højt nok, og det er et brud på databeskyttelsesforordningen. Her mangler de at se en fuldmagt, der giver samtykke. Hvis man er i tvivl, skal man altid sørge for at indhente flere oplysninger, siger hun og fortæller, at oplysninger om gæld defineres som fortrolige oplysninger.

Det særligt alvorlige i sagen er, at det virker til, at sikkerheden helt generelt ikke er i orden, mener hun.

- Det er, som om der mangler en fast procedure for, hvad man skal gøre i kommunen. Problemet er, at det kan få konsekvenser for borgerne. Uvedkomne kan få oplysninger om deres gæld. Ude i ekstremerne kan det bruges til afpresning, siger Ayo Næsborg-Andersen.

Hun fastslår, at der er tale om et brud på databeskyttelsesforordningen i alle tre telefonsamtaler.