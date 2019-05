Karin Rohr Genz er ærgerlig over, at folketingsvalget kommer til at ligge under to uger efter europaparlamentsvalget. Hun frygter, at europaparlamentsvalget kommer til at drukne i den national valgkamp.

Folketingsvalg: Karin Rohr Genz, der er Alternativets spidskandidat i Sydjyllands Storkreds, er ærgerlig over, at landets statsminister, Lars Løkke Rasmussen, har valgt at udskrive folketingsvalg, så det bliver afholdt under to uger efter europaparlamentsvalget.

- Jeg frygter, at europaparlamentsvalget kommer til at drukne i den nationale valgkamp, og det synes jeg personligt er ærgerligt, selvom jeg er spidskandidat til folketinget. Jeg havde håbet, at han havde udskrevet det for lang tid siden, så vi også havde god tid til at diskutere europaparlamentsvalget, fordi jeg synes, at det er vigtig, at vi har en god debat om det også, siger hun.

Ud over, at hun frygter, at europaparlamentsvalget kommer til at drukne i den nationale valgkamp, så frygter hun også, at der kommer til at være en lavere valgdeltagelse.

- Det værste, der kan komme til at ske er, at der bliver godt vejr, så alle sidder ude i deres sommerhuse. Der er også mange, der har fri den 5. juli, og det tror jeg rent faktisk kan få en negativ indflydelse på valgdeltagelsen, siger Karin Rohr Genz.