Altanfirma leder efter sønderjyske partnere

Altanleverandøren Windoor Danmark introducerer et nyt koncept, Altanpartner, for landets mindre entreprenørvirksomheder. Syv partnere har allerede meldt sig under fanerne - nu søger altanvirksomheden partnere i Sønderjylland.

Altanleverandøren, Windoor Danmark, har lanceret et nyt partnerskab. Det hedder Altanpartner. Windoor håber, at det kan finde Altanpartnere blandt sønderjyske entreprenører.

- Det geografiske udsnit af partnere skal være bredt. Vi vil gerne - så vidt muligt - kunne tilbyde slutkunden et samarbejde med en fra lokalområdet, forklarer Michael Jensen.

Indtil videre har syv entreprenører meldt sig under fanerne som Altanpartnere. Håbet er at nå en samlet mængde på omtrent det dobbelte, så både kapaciteten og den geografiske dækning er stor.

- Vi er utrolig glade for, at der er blevet taget så godt imod konceptet allerede, og målet er at have Altanpartnere i hele landet. Vi mangler stadig partnere i Sønderjylland, så hvis man er interesseret i et partnerskab, så man endelig kontakte os, siger Michael Jensen.

Partnerskabet giver gode muligheder for mindre virksomheder, som ønsker at udvide forretningen, skriver Windoor Danmark i en pressemeddelelse.

- Der er ingen tvivl om, at altanmarkedet er præget af få, men store spillere. Vi vil gerne give de mindre entreprenørvirksomheder mulighed for også at komme ind på markedet. Derudover er konceptet fordelagtigt for slutkunden, som kan drage nytte af attraktive, konkurrencedygtige priser.