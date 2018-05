Als og Ribe tilgodeses: Udflytning af arbejdspladser kaster studiejob af sig

Nye tal fra ministerierne viser, at der med udflytningen af statslige arbejdspladser kommer flere job til studerende i syd- og sønderjylland. Borgmester i Sønderborg Kommune kalder de medfølgende studiejob for et ekstra plus.

- Det er interessant, at der er en ekstra gevinst ved udflytning af statslige arbejdspladser. Nu kommer der studierelevante jobmuligheder for de unge mennesker, og det vil jo helt sikkert betyde for nogen, at det vil det være mere interessant at tage uddannelsen i området, fordi man nu kan få studierelevant arbejde, siger hun.

Det viser en række folketingssvar på spørgsmål stillet af Eva Kjer Hansen (V), inden hun onsdag blev udpeget som minister. Hun håber, at de nye stillinger til studerende kan bidrage til at fastholde flere unge i det syd- og sønderjyske.

Glæde på Als

Ideen til at undersøge, hvor mange studentermedhjælperjob der fulgte med udflytningen, fik Eva Kjer Hansen, da hun tilfældigt hørte en ung mand fortælle, at han ville søge et studiejob i Augustenborg.

- Vi er optagede af, hvordan vi kan gøre det attraktivt for de unge mennesker at få deres uddannelser i provinsen. Det vil det her bidrage til, siger Eva Kjer Hansen, der også fortæller, at den unge mand vist ikke endte med at få jobbet.

Augustenborg i Sønderborg Kommune er to gange blevet tilgodeset ved uddeling af statslige arbejdspladser. Til stor glæde for kommunens borgmester Erik Lauritzen (S). Og de nye studiejob kalder han da også "et ekstra plus".

- Det er rigtig, rigtigt godt. Det er en rigtig god start, siger han og tilføjer:

- Det er de ringe i vandet, der kommer ved, at man tør gøre nogle ting, siger han.

Ministerierne skønner, at der vil være flyttet 253 studiejob med i hele landet, når alle statslige udflytninger er overstået.

Landbrugsstyrelsen oplyser, at det ikke var svært at finde de seks studentermedhjælpere, som de i dag har ansat.