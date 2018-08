Fredag formiddag udsendte Syd og Sønderjyllands politi en pressemeddelelse, hvor det lyder, at de anholdte efter torsdag aftens skyderi i Esbjerg igen er løsladt.

To af de anholdte er dog sigtet for flere kriminelle forhold. De er sigtet for overtrædelse af knivloven og våbenloven, samt lov om euforiserende stoffer.