Bedst som Anne Sofie Maribo Hansen og hendes mand havde aftalt at skrue ned for dagligdagens hastværk og op for nærværet i familien, tog en bristet pulsåre i hjernen livet fra den unge mor til to. Hun døde på en sjælden kæresteaften i armene på sin Paw og efterlader et tomrum hos familie, venner, kollegaer, værtshuskunder og syriske flygtninge.