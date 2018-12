Afværgede konkurser har reddet tusindvis af arbejdspladser i landsdelen

Et gratis vejledningstilbud for virksomhedsejere har via afværgede konkurser reddet arbejdspladser og skabt milliarder i omsætning i Region Syddanmark. Early Warning, som tilbuddet hedder, vil gerne hjælpe endnu flere virksomheder, men mange opsøger vejledning for sent.

Sidste år publicerede Væksthus Syddanmark en række tal fra Erhvervsstyrelsen, som viste, at der i årene 2013-2016 blev reddet 1445 arbejdspladser i Region Syddanmark via Early Warnings hjælp, og at det skabte 2,2 milliarder kroner i omsætning samt 216 millioner kroner i eksport.

Poul-Erik Jensen mener, at konkurstallene stadigvæk er pænt høje, selvom Danmark er i en højkonjunktur, og at der stadigvæk er virksomheder, som ingen penge tjener.

- Behovet er forholdsvist stabilt. Vi vil rigtig gerne hjælpe flere, for der er mange virksomheder, som lukker uden at have fået hjælp til at forberede sig eller muligvis afværge en konkurs, siger han.

I Region Syddanmark hører initiativet under Væksthus Syddanmark, og i perioden fra januar 2014 til december 2018 har 539 virksomheder modtaget hjælp. 333 af disse er fra Syd- og Sønderjylland, og ifølge Poul-Erik Jensen, som er ansat som forretningsudvikler ved Early Warning i Syddanmark, så er behovet for hjælp hverken blevet mindre eller større med årene.

Fra januar 2014 til i dag har 539 virksomheder i Region Syddanmark modtaget hjælp fra Early Warning. Her er en oversigt over, hvor mange virksomheder fra kommunerne i JydskeVestkystens udgivelsesområde, som har modtaget hjælp.

Skal opsøge hjælp tidligt

Poul-Erik Jensen kender ikke det præcise tal, men ifølge ham er det langt over halvdelen af de virksomheder, der kontakter Early Warning for at få hjælp, som afværger en truende konkurs.

- Det har utrolig stor betydning, hvor tidligt man opsøger hjælp. Hvis man ringer dagen før, man skal i skifteretten til en konkursbegæring, så er der ikke ret meget at gøre. Der er rigtig mange, som opsøger hjælp for sent, siger han.

En virksomhed i krise betyder ifølge Poul-Erik Jensen også et eller flere mennesker i krise. Early Warning fokuserer ikke kun på at redde en virksomhed fra lukning, men også på at hjælpe personerne bag.

- Det, at man har dårlig økonomi, er et symptom på, at der er noget andet, som er galt. Og så er det min opgave gennem vores snak at komme ind på, hvad de reelle problemstillinger er, og hvad årsagen er, til at virksomheden er kommet i den her situation, siger han.