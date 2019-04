Afsløring: Bilister betaler sig fra trafikbøder og klip

Det er ret let og ikke voldsomt dyrt via internettet at få en anden til at overtage de points og den kortvarige frakendelse af kørekortet, man får ved Kraftfahrt-Bundesamt i Flensborg for eksempelvis at have kørt for hurtigt. Og det er et åbent spørgsmål, om man kan straffes for det.

Flensborg. For mange tyske bilister er det en ret penibel situation, hvis man for eksempel bliver blitzet for at køre for hurtigt - og samtidig ved, at der i forvejen står seks points på ens synderegister ved Forbunds-Motorkontoret (KBA) i Mørvig. Når man nemlig op på otte points, så ryger kørekortet, sammenlignelig med det danske klip-system - og så kan det være svært at klare sig uden både privat og jobmæssigt. Hvis man har de nødvendige håndører, er der imidlertid råd for en sådan situation - ved hjælp af internettet.

Det kan for eksempel være en side som punkteloswerden.de.

Her bliver fremgangsmåden beskrevet: Efter at man har kørt meget for hurtigt, er kørt over for rødt eller andet, får man efter nogle uger en såkaldt Anhörungsbogen. I stedet for at udfylde den og dermed medgive, at man selv har ført bilen, scanner man alle sider ind og sender dem til punkteloswerden.de. I løbet af 48 timer får man så besked om, hvor meget man skal betale. Der er et fast gebyr på 100 euro, så skal bøden også betales.