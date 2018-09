Afsat bestyrelse holdt flere lukkede møder op til VUC-drama

VUC Syds bestyrelse holdt tre møder på ni dage op til, at den blev afsat tirsdag. Alle møder indeholdt ét enkelt punkt, som var lukket for offentligheden. Skolens økonomiske situation blev drøftet, fortæller medlem, som ikke ønsker at uddybe yderligere.

Uddannelse: Der var heftig mødeaktivitet i den sidste uge i bestyrelsen hos VUC Syd, som ganske opsigtsvækkende blev afsat af Styrelse for Undervisning og Kvalitet tirsdag morgen.

Onsdag blev uddannelsesinstitutionens hjemmeside opdateret med referater fra tre ekstraordinære bestyrelsesmøder, som fandt sted inden for ni dage. Det seneste var torsdag i sidste uge. Alle indeholdt ét punkt, som alle var lukkede.

Medlem af den afsatte bestyrelse Kim Anker Hansen fortæller, at det var skolens økonomiske situation, der blev diskuteret på de ekstraordinære møder. Han ønsker ikke at komme nærmere ind på, præcis hvad der blev talt om, men han fortæller, at møderne ikke blev afviklet med det indtryk, at bestyrelsen ville blive afsat.

Mads Skau og Bent Holm Poulsen, der også begge er tidligere medlemmer af bestyrelsen, fortalte tirsdag, at de først blev orienteret om Undervisningsministeriets beslutning, kort før det blev offentligt kendt. Også Kim Anker Hansen og tidligere formand Signe Knappe siger til JydskeVestkysten, at de først fik besked tirsdag morgen.

Onsdag havde Signe Knappe ingen yderligere kommentarer. Det samme gælder kursistrepræsentant i den tidligere bestyrelse Kasper Ahrenkiel Thyssen og tidligere bestyrelsesmedlem Birthe Friis Mortensen. VUC Syd skal have arbejdsro, lyder det fra sidstnævnte.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet meddelte tirsdag, at den afsatte skolens bestyrelse på grund af, at "institutionen har alvorlige økonomiske problemer, og at både VUC Syds nuværende bestyrelse, men især den tidligere bestyrelse, har bragt VUC Syds videreførelse i fare".

Dermed er der fornyet fokus på den mangeårige formand, Hans Peter Geil (V), borgmester i Haderslev Kommune, som trådte tilbage som formand den 30. april i år.Onsdag middag havde han stadig ikke besvaret avisens henvendelser.

Byrådsmedlem Signe Knappe (V), der fik fire måneder som formand, sagde tirsdag, at hun gerne var forsat arbejdet, men tilføjede:

- Da vi overtog opgaven, var vi godt klar over, at det var en stor opgave. Og omfanget er ikke mindsket, efter vi har gravet os ned i situationen de sidste fire måneder. Set i det lys tager vi også ministeriets beslutning til efterretning.