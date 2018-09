Afsat VUC-formand erkender: Det er en alvorlig situation

VUC Syds nu afsatte bestyrelsesformand Signe Knappe tager ministeriets beslutning om at afsætte den skandaleramte skoles bestyrelse til efterretning. Hun erkender, at VUC Syd er i en alvorlig situation.

Dramatik: - Jeg er enig i, at VUC Syd er i en alvorlig økonomisk situation.

Sådan lyder reaktionen fra VUC Syds nu afsatte bestyrelsesformand Signe Knappe, efter at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) tirsdag formiddag har valgt at afsætte den skandaleramte skoles bestyrelse og i stedet indsat et midlertidigt styre. Stuk forklarer indgrebet med, at den nuværende og især tidligere bestyrelse har bragt VUC's videreførelse i fare. Den nu afsatte formand ønsker ikke at komme nærmere ind på den konklusion, og ønsker heller ikke at konkretisere, hvor store de økonomiske problemer på VUC Syd er.

- Da vi overtog opgaven, var vi godt klar over, at det var en stor opgave. Og omfanget er ikke mindsket, efter vi har gravet os ned i situationen de sidste fire måneder. Set i det lys tager vi også ministeriets beslutning til efterretning, siger Signe Knappe.

Signe Knappe og den øvrige bestyrelse fik dermed kun lidt over fire måneder i VUC Syds bestyrelse, før ministeriet fandt det nødvendigt at afsætte den. I stedet skal et midlertidigt styre nu inden den 15. oktober kortlægge og vurdere skolens økonomiske situation og vurdere, om skolen kan fortsætte sin drift.

- Bestyrelsen havde ønsket sig og arbejdet hårdt på at klarlægge det her og havde selv ønsket at løse den her opgave, men vi tager ministeriets beslutning til efterretning.

Hun fortæller, at hun ikke ved, om hun igen på et senere tidspunkt skal indtræde som bestyrelsesformand igen. Signe Knappe fik beskeden om ministeriets beslutning tirsdag morgen.