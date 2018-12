Afrikansk svinepest kan blive svinebøndernes lykke

Formand for Landbosyd satser på, at afrikansk svinepest betyder gyldne tider for de danske svineproducenter. Kina kæmper nemlig med den frygtede smitte, og det kan betyde et stort eksporteventyr for Danmark.

Paradoksalt: Den afrikanske svinepest, som har skabt frygt hos landets svineproducenter, kan nu blive landbrugets redning. Svinepesten er nemlig blevet et stort problem for de kinesiske landmænd, og det betyder, at Danmark sandsynligvis kan se frem til et stort eksporteventyr i 2019. Landbrugets videnscenter Seges forventer, at Kina vil importere mere svinekød fra Danmark og resten af EU, og i Landbosyd satser formand Mogens Dall også på, at svinepestens frembrud i Kina kan blive de danske svineproducenters store lykke.

- Rygterne går på, at der kan ske en reduktion i Kinas svinebestand på op til 50 procent. Svinene dør som fluer. Kina har altså 30 millioner vildsvin rendende rundt. Det er helt ude af kontrol. Fortsætter det, så kan det blive gyldne tider for grisebranchen i de lande, som holder sig fri for svinepest, siger Mogens Dall.

Han tror dog ikke på, at det ligefrem bliver en økonomisk fest for landmændene i 2019, selvom svinepesten skulle udvikle sig yderligere i Kina. JydskeVestkysten skrev i går, at både Sydbank og Frøs Sparekasse forventer flere konkurser i landbruget i 2019, og Mogens Dall er da også med på, at landbrugets økonomiske problemer ikke alene kan løses af mere eksport til Kina.

- Hvis Kina bliver hårdt ramt af afrikansk svinepest, og at prognoserne på svinepriserne holder, så bliver forholdene normaliseret. Men det er ikke gyldne tider, siger han.