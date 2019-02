Nogen har startet en fastelavsfest i supermarkedernes køledisk, hvor gæsterne tæller planter, der har klædt sig ud som kød. Plantefars, plantepostej og veggiepålæg kæmper ikke om titlen som kattekonge, men klimakonge, idet målet er at få danskerne til at spise mindre CO2-udledende kød. Men grøntsager i forklædning er den helt forkerte vej til at mindske kødforbruget.