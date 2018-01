Afgørelse på kommunernes ønske om tv-overvågning trækker ud

Blandt andet Kolding og Haderslev kommuner må vente længere på, om det bliver muligt at opsætte kameraovervågning i centrale gader for at undgå kriminalitet. I et svar til Folketinget sagde justitsministeren onsdag, at en undersøgelse vil ligge klar i februar, hvorefter der kan indledes en debat.

Justitsminister Søren Pape Poulsen forklarede, at der i øjeblikket er en undersøgelse i gang, hvor ministeriet har spurgt Kommunernes Landsforening, om kommunernes behov bliver dækket med de nuværende regler. Denne undersøgelse forventes at være færdig i februar. Herefter kan en diskussion af, hvordan reglerne kan ændres påbegynde.

På onsdagens møde i folketingssalen havde de to sydjyske DF-politikere Karina Adsbøl og Peter Kofod Poulsen spurgt ministeren, om det er hensigtsmæssigt, at kommuner kun kan opsætte videoovervågning i forbindelse med beskyttelse af offentlig ejendom, men ikke på kommunalt drevne pladser, med mindre politiet giver tilladelse til det. Derudover ville de høre, om ministeren agter at ændre loven, så kommunerne får større råderum.

Kriminalitet: I lang tid har blandt andet Kolding og Haderslev kommuner forsøgt at få lov til at opsætte videokameraer i centrale gader i byerne for at undgå kriminalitet. Og de må vente længere endnu. Det sagde justitsminister Søren Pape Poulsen (K) onsdag i et svar til Folketinget.

I 2015 indkøbte Kolding Kommune videokameraer for en halv million kroner for at overvåge frit tilgængelige steder i midtbyen. Kameraerne kom dog aldrig op, da kommunen blev gjort opmærksom på, at det kun er politiet, der kan opsætte kameraer.I foråret 2017 blussede debatten op igen, da borgmester Jørn Pedersen (V) ønskede overvågning af centrale gader. Det kom så reaktion på et voldsomt overfald. Politiet mente dog ikke, at der var behov for overvågningen. Også i Haderslev Kommune har der været debat om videokameraer, hvor kommunen ønskede det, men politiet sagde nej. Det fik folketingsmedlem Peter Kofod Poulsen (DF) til at gå ind i sagen og kræve svar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K). Justitsministeren satte en undersøgelse i gang, som der endnu ikke er kommet svar på. På finansloven for 2018 blev der afsat tre millioner til politiet til yderligere overvågning. I 2019 og 20 blev der afsat to millioner, og i 2021 en enkelt million.

Ikke tilfreds

Den diskussion bør dog ifølge Søren Pape Poulsen foregå i et andet ministerium.

- Når jeg ikke kan give tilsagn om at ændre på reglerne, er det, fordi kommunernes forhold hører til i et andet ministerium. Men jeg har sat gang i undersøgelsen, og så må kommunerne via KL fortælle, hvis de har et problem. Men jeg er helt med på, at Kolding har et problem, sagde justitsministeren på onsdagens møde.

Peter Kofod Poulsen stiller sig dog ikke tilfreds med ministerens svar. KL-undersøgelsen blev sat i gang i juni måned, og den lange sagsbehandlingstid frustrerer Peter Kofod Poulsen.

- Det er lidt nemt at sige, at der bliver snakket med KL. Der er et behov og en kommune, der efterspørger muligheden for, at der bliver sat flere kameraer op. Så må vi diskutere, om vi vil give dem den mulighed eller ej. Det er en åben og ærlig politisk sag, hvor jeg vil give kommunerne flere muligheder. Når Kolding Kommune siger, de har et problem, synes jeg, vi bør løse det, siger Peter Kofod Poulsen.