Afgiftsfri zone kan være i alvorlig strid med EU-regler

Det kan være et brud på flere EU-regler at oprette en afgiftsfri zone nord for den dansk-tyske grænse, sådan som Dansk Supermarked foreslog tirsdag, mener ekspert.

- Pas nu på. Hvis man overvejer det her seriøst, skal man i høj grad kigge på reglerne for det indre marked, siger hun.

Regelbrud: Dansk Supermarkeds topchef, Per Bank, mødte ikke megen opbakning, da han i går foreslog at oprette en særlig afgiftsfri zone lige nord for den dansk-tyske grænse. En zone, der skal trække grænsehandlen op på dansk territorium.

Ulovlig statsstøtte

Først og fremmest vurderer Jette Thygesen, at forslaget om en afgiftsfri zone risikerer at falde ind under en traktat, der handler om ulovlig statsstøtte, fordi det har til hensigt at hindre handel over landegrænser.

- Vi må gerne lave de samme regler som i Tyskland og sætte momsen ned. Det må bare ikke have karakter af statsstøtte. Med det mener jeg, at man ikke må yde støtte til helt bestemte grupper, så det forvrider konkurrencen over landegrænser, og man må ikke give nogen en fordel, andre ikke kan få. Spørgsmålet er, om EU vurderer, at der her er tale om statsstøtte, siger hun.

Ifølge EU-regler må man heller ikke forhindre udenlandske aktører i at drive virksomhed i Danmark, hvorfor Jette Thygesen spår, at butikskæder som Fleggaard blot vil følge med op nord for grænsen, hvis der oprettes en afgiftsfri zone.