25 brud på persondatasikkerheden var der i Region Syddanmark i 2018 ifølge en ny årsrapport. Det kaster blandt andet et tjek af regionens systemer og uddannelse til de ansatte af sig. Hvorfor det ikke er sket før, kan du læse Nicolai Arvedsen, der er konstitueret afdelingschef i Styring og Informationssikkerhed under Regional IT, svar til her.